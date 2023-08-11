女足世界盃11日點燃8強戰火，第81分鐘打破僵局的西班牙，雖在補時階段背上屆亞軍荷蘭扳平，仍靠替補上陣的19歲小將帕拉魯諾（Salma Paralluelo），在延長賽第111分鐘射入個人首顆世界盃進球，以2比1拿下歷史性勝利，首度殺入女足世界盃4強。

西班牙男足曾在2010年贏得世界盃冠軍，女足卻到2015年才首度拿到世界盃門票，最佳成績是上屆打入16強，但1比2遭後來奪冠的美國淘汰，今年則一舉闖進4強，下周二將在奧克蘭與瑞典爭奪決賽門票。

西班牙此役和荷蘭僵持到第81分鐘，才靠卡登媞（Mariona Caldentey）的12碼罰球打破僵局，但補時階段被荷蘭范德格拉特（Stefanie van der Gragt）單刀破門追平，雙方1比1進入延長賽。

第111分鐘，效力於巴塞隆納的帕拉魯諾在左路接獲直塞後，一路盤帶到禁區外圍，用一個踩腳踏車的假動作騰出左側空間，隨即起左腳貼地勁射打入球門右下角。帕拉魯諾是田徑短跑選手出身，這次卻用精準射門替西班牙創造歷史。