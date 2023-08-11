針對媒體報導，中共相關部門公告，將於近期舉行針對性演習，我中華民國國防部今(11)日表示，國軍運用聯合情監偵手段，可綿密掌握臺海周邊情勢，包含共軍區域性例行演訓，將持續監控、適切應處。

我國防部指出，共軍近年除派遣機、艦侵擾臺海周邊區域，破壞和平及穩定；並結合認知作戰手法，以虛實混雜之資訊傳播，意圖對國人認知造成影響。籲請民眾以冷靜態度，參考國防部等公、私事實查核機構公布資訊，以提升社會整體對錯假訊息的防護韌性，共同守護國家安全。

民進黨主席、總統參選人賴清德即將在明（12）日啟程出訪巴拉圭並過境美國，預計17日返台。

根據中國大陸海事局公告，浙航警表示，從8月12日中午12點到8月14日下午4點，於下列座標（1）29-47.0N，123-27.0E（2）29-47.0N，124-48.0E（3）29-17.0N，124-48.0E（4）29-17.0N，123-27.0E四點連線水域範圍內進行軍事演習，禁止駛入。