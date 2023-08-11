美國夏威夷州毛伊島野火引發嚴重災情。

美國夏威夷州毛伊島周二冒出野火，災情慘重，至周四（10日）為止已確認至少55人罹難，島上電力、通訊中斷，約1000人失蹤。這是夏威夷史上罕見的天災，救災行動持續，死亡人數可能持續增加，州長擔心這場野火死亡人數恐將遠多於1960年奪61命的海嘯。

綜合美國國家廣播公司（NBC）、美國《當周》（The Week）雜誌、英國《衛報》、路透社周五（11日）報導，截至夏威夷時間周四晚間為止，死難人數再增2人，從53人增為55人。兼程趕回夏威夷坐鎮的州長格林（Josh Green）周四在記者會語重心長表示，毛伊島（Maui）野火已是「夏威夷州史上最大規模的天災」，恐怕要花好幾年重建，費用上看數十億美元。

Hawaii governor Josh Green called Maui's wildfires the ‘largest natural disaster’ in the state's history, after at least 53 people died in the fast-moving inferno that turned the resort town of Lahaina into smoldering ruins https://t.co/Szrgo3vELD pic.twitter.com/pxE4DmdLVc — Reuters (@Reuters) August 11, 2023

到目前為止，夏威夷史上奪走最多人命的天災發生在1960年5月，當時智利大地震引發太平洋海嘯，在夏威夷導致61人死亡。格林坦言「這一次，罹難者人數恐怕非常有可能遠高於此」。夏威夷警察局長佩勒提爾（John Pelletier）說得更加直白：「我們不知道到底多少人已經罹難。坦白說，真的不知道。」格林說，尋找死難者遺骸的作業需時多日，甚至要花上好幾個星期。

1960年夏威夷海嘯災情場面。

夏威夷在1959年5月加入美國，成為第50州。隔年5月23日，夏威夷遭遇海嘯侵襲，最大島夏威夷島希羅市（Hilo）61人死亡。海嘯起因於5月22日南美洲智利南部發生芮氏規模9.5強震，這是有紀錄以來地球最大規模地震，在整個太平洋地區引發海嘯，州政府資料顯示，地震發生15小時之後，8波巨浪抵達夏威夷希羅市，浪高33呎（約10公尺），傷者至少262人，民宅商家公共建物總計537棟毀損，以當時幣值估計，損失金額2300萬美元，相當於現今2億3753萬美元（約新台幣75.6億元）。

毛伊島居民16.6萬人，目前已55人因野火罹難，在美國史上僅次於2018年加州坎普野火（Camp Fire）。坎普野火導致北加州天堂鎮（Paradise）滅鎮，85人喪生。

A passenger on a plane captured the devastating wildfire that decimated the historic town of Lahaina, Maui.pic.twitter.com/h262jX92yq — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) August 10, 2023

州府報告救災進度時表示，這場野火一共6處，分別位於毛伊島與最大島夏威夷島，滅火行動持續，島上歷史悠久的觀光小鎮拉海納（Lahaina）火勢已80%獲控。毛伊郡消防局長范屈拉（Brad Ventura）說，全島3處野火均尚未百分百控制。

拉海納是毛伊島災情重中之重地帶。這裡曾是夏威夷王國的首都，全年居民1.3萬人，每年吸引200萬觀光客到訪，佔全島觀光客8成。佩勒提爾說：「請各界理解，拉海納鎮此刻是神聖不可侵犯之地。我們失去了摯愛的人，必須趕緊把他們找出來。這需要時間。」