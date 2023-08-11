台南警方拘提陳姓男子等5名車手到案，詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，另持續溯源追查集團幕後成員。（圖／警方提供）

台南警方拘提陳姓男子等5名車手到案，詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，另持續溯源追查集團幕後成員。（圖／警方提供）

台南警方拘提陳姓男子等5名車手到案，詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，另持續溯源追查集團幕後成員。（圖／警方提供）

台南1名張姓男子於Line上認識自稱是「仁翔投顧公司」的蔡姓女助理，她誆稱因烏俄戰爭的關係，現今避險投資以黃金、原油才是王道，誘騙其加入Line群組「K8會員投資交流」，並依其指示陸續匯款MT5交易平台交付1千多萬元。當被害人欲將「投資獲利」提現時，詐騙集團再以需繳納20%稅務費用及保證金200萬元為由才能領回，被害人才驚覺受騙向警方報案。

警方表示，台南刑大偵四隊循線查知該詐騙集團接收贓款後，立即分流轉匯至10幾個人頭帳戶，再由車手分次至多處提領，經警方分析、比對，鎖定數名車手涉案，即報請檢察官指揮偵辦，於8日會同三分局、少年隊及刑大偵二隊等單位，兵分多路至安平區、中西區、安南區、安定區及南投名間鄉等處拘提陳姓男子等5名車手到案，詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，另持續溯源追查集團幕後成員。

台南市警察局長廖宗山呼籲，民眾接獲投資群組、社團訊息或素未謀面的網友，標榜保證獲利、高報酬、無風險的投資介紹，都是詐騙手法，請民眾務必提高警覺、小心查證，理財應透過正當的投資管道，切勿聽從指示開設虛擬帳戶、匯款，應多方查證避免受騙，若遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助即時查證。