天力所生產的本土葉片，便已安裝於彰芳西島風場V174-9.5MW風機，並已陸續運輸出海安裝。天力亦將持續供應彰芳西島風場所需，並持續供貨給CIP與中鋼公司共同開發的中能風場。

天力所生產的V174-9.5M葉片，單支長達85公尺（約26層樓高），重達35噸。作為離岸風機最具價值且高技術門檻的零組件之一，葉片是離岸風電國產化的重要指標。尤其，葉片高技術含量，直接帶動本土產業轉型與創新，催生包括碳纖維、樹脂、黏合膠及扣件等葉片材料本土供應鏈發展。

彰芳西島計畫執行長Dennis Sanou，恭喜Vestas及天力達成百支葉片生產的重大成就，並表示天力付出巨大的努力，在短短兩年間，從零到一建設葉片製造廠、打造成熟的生產線、訓練數百位本土年輕的技術員，並成功量產，足已證明天力是可靠的本土供應夥伴。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，百支國產化離岸風電葉片的完工，不僅是CIP、Vestas和天力三方團隊努力不懈的成果，也是CIP數年前主動以遠高於政府本土化要求的規格「超買」，以支持政策的最好證明。CIP將持續與工業局和本土供應鏈合作，以持續為台灣締造佳績。