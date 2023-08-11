重視高齡失智友善議題，北市南港區健康服務中心11日與北市社區營養推廣中心及全聯福利中心南港旗艦店合作，以「地中海飲食」為主題，舉辦失智樂齡團體活動，現場邀營養師運用教具及賣場食材解說地中海飲食金字塔原則，設計六大類飲食闖關活動，讓失智症長者及照顧者提升營養識能。

北市南港區健康服務中心主任駱貞妃表示，依統計資料，截至6月底，南港區65歲以上老年人口占總人口數19.37％，將步入超高齡社區，且依台灣失智症協會的台灣失智症人口推估公式估算，南港區約有1630位失智個案。

駱貞妃也說，依調查報告顯示，台灣失智症個案76.97％在家中照顧，照顧者日常生活健康飲食照護識能更顯重要，活動邀請失智者及照顧者一起走入賣場，透過營養師說明及闖關活動，學習如何挑選健康食材。

北市社區營養推廣中心主任張惠萍指出，地中海飲食型態是最常被提及預防失智的方式之一，也能降低心血管疾病發生率，此飲食型態以多吃蔬果、豆類、未精製全榖雜糧、富含omega-3脂肪酸的深海魚類等；適量攝取乳製品；少吃紅肉(豬或牛)及甜點；並以橄欖油為主要烹調用油等特色。

全聯表示，支持政府推動失智友善政策，也鼓勵員工參與線上失智相關課程，並與台北市立聯合醫院合作辦理員工模擬教育訓練，希望員工培養同理心對待失智消費者及其照顧者。