真的會出事嗎？一名女網友表示，媽媽去某私人宮廟問事，對方聲稱若想保平安得花6萬元做法事，後來一家人決定暫緩法會，表明想要取消，未料得到的回應竟是「答應神明，不做不行」，否則可能會「反彈」到媽媽和妹妹身上，這名女網友覺得被恐嚇，只好上網尋求幫助。

原PO在《匿名公社》發文表示，日前媽媽和妹妹被友人帶到彰化某間頗具盛名的私人宮廟問事，廟方表示，媽媽需要做法事才能夠保平安，並開價6萬元，回家後一家人都覺得不太妥當，因此請友人向廟方取消法事，未料收到的回應卻讓眾人傻眼。

「問了事，答應了神明卻不做法事是不行的。」友人表示，如此一來恐怕會「反彈」到幫忙問事的師姐，連帶媽媽和妹妹都會受到影響，而這番話讓原PO覺得遭到恐嚇，雖然不確定是廟方的說法，抑或是友人的個人意見，但已經決定和家人先遠離這名友人。同時，她也上網請益，「真有這說法嗎？神明會因為你不做法事就不庇佑你嗎？」

貼文一出，許多網友都覺得無法接受，紛紛留言，「這宮廟神尊這月業績壓力山大喔」、「就讓他反彈看看，見證神跡的時刻」、「他招搖撞騙才會被神明處罰吧」、「我就問這是神還是魔」、「都是人的意見，神明勸善也爲善」、「哇～好怕喔」、「到口的肥肉當然不會隨意讓他飛走」。

不過也有人認為，若已經預約了做法事的場地、時間，廟方也準備好物力和人力，突然取消確實不太妥當，「但如果只是問問，還沒有預定，那就是信者恆信囉」。

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