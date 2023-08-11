中國取消了針對赴美國、澳大利亞、韓國和日本團隊旅遊的限制，在3年的抗疫限制之後，此舉料將提振全球旅遊業。

《華爾街日報》報導，這項政策是中國文化和旅遊部於週四發佈，在恢復赴有關國家出境團隊旅遊名單上新增將近80個目的地，立即生效。這些國家是旅遊業者出境團隊旅遊業務恢復覆蓋的第3批，其中包括中國遊客最喜愛的數個東南亞國家。

報導說，通知發佈後，中國遊客現在可以跟團前往全球近140個國家旅遊。但仍有數十個國家被排除在外，包括加拿大、烏克蘭以及南美和非洲的某些國家。

雖然去年全球旅遊大體恢復，但直到中國政府去年12月開始取消疫情時期的邊境限制之前，中國大陸仍是一大例外。

新冠疫情來襲前，中國曾是全球許多旅遊目的地最大、最具價值的旅遊客源國。在疫情暴發後的3年裡，許多國家的旅遊業者都期待中國人出境遊盡快恢復至疫情前的水準。例如日本，今年6月份日本入境遊客人數已恢復到2019年水準的72%，但中國遊客數量僅恢復至24%。

報導說，由於中國整體經濟狀況令人擔憂，中國遊客人數可能無法在短時間內恢復到新冠疫情前的水準，甚至可能永遠無法恢復。此外，航空公司的航班尚未全部恢復，大量待處理簽證和護照仍是個問題。分析人士稱，越來越多的中國人已轉向在國內度假，而不是出國旅遊。

即便如此，中國出境旅遊的反彈除了經濟影響外，也可能帶來無形的效應。有專家表示，中國入境旅遊人數急劇下降，中國公民與外國人交流的機會大幅減少，是導致地緣政治緊張局勢的一個因素。

國際貨幣基金組織(IMF)的資料顯示，新冠疫情暴發前，中國遊客是全球最大的旅遊消費群體，2019年的境外消費額達2550億美元。包括澳大利亞、韓國、日本等國都熱切期望中國遊客能帶來強大購買力，而當放寬中國旅遊團的消息一出，零售、百貨與旅遊公司的股價立即大幅上揚。