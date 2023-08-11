紫光集團於2018 年從私募股權公司CVC Capital Partners手中收購Linxens。根據其官網介紹，Linxens設計並製造用於智慧卡和無線射頻識別系統（RFID）天線微型接頭，用於數據安全、身分識別和物聯網。

知情人士表示，在收到有人對Linxens的興趣後，紫光集團一直在與潛在的財務顧問進行溝通，Linxens的估值可能介於20億歐元至30億歐元之間。另外，該集團除了考慮出售Linxens外，也有讓其主要晶片製造子公司紫光展銳 （Unisoc）首次公開發行的想法。

據了解，私募股權公司和業內其他公司很早就表現出收購Linxens的興趣，不過這些考慮僅是初步的，紫光集團可能最後也不會賣出。對上述報導，紫光集團代表拒絕回應。

去年紫光集團經歷艱難的重組，由北京智路資產管理有限公司（智路資本）和北京建廣資產管理有限公司（建廣資產）作為領頭方，組成的聯合體，為紫光集團等7家企業實質合併重整戰略投資者。