MICHAEL KORS Heather Empire 深丹寧緹花大型鍊帶包，1萬9600元。（MICHAEL KORS提供／林欣儀台北傳真）

杜娃．黎波（Dua Lipa）與Versace關係密切，日前與品牌推出聯名系列，又穿著品牌服飾出席《Barbie》電影首映會。（Versace提供／林欣儀台北傳真）

COACH X OBSERVED BY US 聯名系列。（COACH提供／林欣儀台北傳真）

近幾年奢侈品業界大動盪，除創意總監大風吹，也有多筆大型交易案，例如今年年初美妝巨擘雅詩蘭黛以28億美金買下豪氣收購Tom Ford。就在美國時間8月10日，COACH的母公司Tapestry集團也以85億美金併購有Michael Kors、Versace、Jimmy Choo等品牌的Capri集團，綜合外電報導此筆交易雙方已討論數月，兩邊董事會也都一致通過此次的併購案，兩集團所擁有的6個品牌，目前在全世界75個國家都有銷售通路，年收入約可創造120美金，此筆交易完成後將成為近年精品業最大規模的合併案之一，Tapestry集團執行長Joanne Crevoiserat也在外電採訪時透露希望透過此舉有望與歐洲同業競爭。

前身為Michael Kors的Capri集團，在2017、2018年分別以8.97億英鎊、22億美金買下Jimmy Choo、Versace，在當時由於是少數買下歐洲奢侈品品牌的案例，因此在時尚界受到不少討論，也正是其後來收購的這兩個品牌，讓近年積極打奢侈品市場的Tapestry集團十分眼饞；在此次合併前 Tapestry旗下品在商品訂價上被歸類於輕奢品牌，因此此次併購應該是鎖定Versace、Jimmy Choo兩個「真·精品」下手，Joanne Crevoiserat也坦言「Michael Kors有助集團拓展年輕一代消費市場，Jimmy Choo及Versace則有助拓展高檔客層。」