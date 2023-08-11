國民黨籍的苗栗縣前縣長徐耀昌，10日晚間參與參與主流民意大聯盟造勢晚會時，高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨，讓兩黨都要反省。」雖然事後對外表示「口誤」，不過黨內立委參選人並不買帳。黨內台北士林大同區立委參選人游淑慧直言，聽了全程的人都不覺得是口誤；北市信義南松山立委參選人徐巧芯則直言「講了就是講了，相信黨部會有相對應黨紀規範。」

針對徐耀昌10日高喊「下架國民黨」的說法，游淑慧11日受訪時表示，雖然事後徐對外表示他是口誤，「但聽了全程的人，都不覺得他是口誤啦！」游淑慧說，徐耀昌過去長期受到國民黨的提名，不僅一路擔任公務員，更任2任苗栗縣長，「對國民黨有這麼大的怨恨之意嗎？這個讓很多支持者聽到，是很傷心的。」

徐巧芯受訪時則表示，她自己是苗栗客家人，過去徐耀昌在做縣長時，她認為苗栗有很多改變，現任縣長鍾東錦則是接續任務，做為苗栗人，她真的覺得徐、鍾對苗栗做得挺不錯的。不過徐巧芯也直言，但黨紀上黨有黨的規範，即使後來說是口誤，「但講了就是講了，相信黨部會有相對應黨紀規範。」