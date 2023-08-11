民眾黨主席、總統參選人柯文哲近期風波不斷，連續４日沒有公開行程也被綠議員王閔生酸說「忙著見其他牛鬼蛇神」，柯文哲今(11日)也回嗆說，昨天去見慈濟證嚴上人，「難道連慈濟的大家長也要算牛鬼蛇神嗎？」柯競辦總幹事黃珊珊也在臉書發文透露，每年他們都會拜見上人，若不是大愛電視台報導，民眾黨也不會公開此行程。黃也透露，上人說淨零碳排的重要一點是茹素，柯文哲也點頭答應，不只自己買便當會吃素，之後在外面吃飯也會請同仁準備素食。

黃珊珊在臉書表示，昨日上午她陪同柯文哲到新店慈濟拜訪證嚴上人，上人關心極端氣候對地球的影響，並說要達到淨零碳排最重要一點就是茹素。黃珊珊說，其實他們已經吃的很素，柯文哲只要自己買便當都是素的，她則是因為身體健康的原因，自8年前生病後都採低GI飲食，吃的大多是素食。

黃珊珊提到，之前因為不想造成他人困擾，應酬時難免會接觸到葷食，但是經過上人諄諄教誨，柯文哲當場說會請同仁以後會告訴宴會的主人準備素食，自己請客也盡量請素食，而且立即辦理，「從今天起，我們會盡量茹素，或吃鍋邊素，就從自己做起吧！」

黃珊珊也透露，如果不是大愛電視台報導，他們也不會公開這個行程，「每年我們都會去拜見上人，去年我有去花蓮拜見，今年上人剛好行腳到台北，就是這麼簡單，每個人都簡單看世界，才能一起創造美好台灣」。她也在文末Hash tag說，「這世界應該沒有牛鬼蛇神」。

據《大愛新聞》報導，證嚴上人昨日與氣象專家彭啟明、柯文哲、黃珊珊，進行氣候變遷座談。柯文哲會中向上人說，「我有聽你的話，我現在自己買便當都買素的，我跟人家外面講， 上人一直講一直講，以後我在外面吃飯，你們還是準備素的好了。

證嚴上人則說，「真的也是很感動，我知道也是要全部(素食)很困難，不過形象建立了，大家就會知道說，跟市長吃飯我就知道要素食，這種心靈的帶動這也是功德。」