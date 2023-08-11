卡努颱風帶來豐沛雨量，重創南投縣仁愛鄉，先前行政院長陳建仁暗指南投未超前部署引發譁然，但後續又有文件指出水保3日就示警鄉公所撤離。南投縣長許淑華今天表示，8月3日下午水保局確實示警仁愛鄉公所，但當天晚上水保局南投分局長跟鄉長一起用餐，意即連水保局都沒有意識到會有那麼嚴重的災情。

許淑華今天到台中參加台中市長盧秀燕召集的女力縣市長聯盟，被問到救災相關問題時指出，8月2日中央、南投、仁愛鄉公所各有災害應變中心，依照SOP仁愛鄉公所反應給縣府，縣府要再反應給中央，但8月4日上午開始下大雨，災情陸續傳出，中央災害應變中心卻在當天中午撤離，當下她沒有對外說，是因秉著「行政本一體、救災要一心」的精神，趕快把救災工作完成，因此只好打電話給副院長鄭文燦，請求直升機跟兵力支援，也很感謝鄭副院長快速回應地方需求。

許淑華更說，8月3日下午水保局確實有示警鄉公所，但當天晚上水保局南投分局長還跟仁愛鄉長一起用餐，連水保局都沒有意識會造成那麼嚴重的災情。現在救災已進到最後復建工程，希望一切紛紛擾擾告一段落，中央後續很積極協助，把後續工作做好最重要。