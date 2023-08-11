歐美娛樂界Drama製造機卡戴珊家族中，最會吸引關注的金卡戴珊從私密影片外流到真人秀，後憑藉著自身努力、副業如SKIMS塑身衣等擠身美國十億富翁俱樂部，也登過許多國際時尚雜誌封面，同時也與多個品牌如Balenciaga、Dolce ＆ Gabbana精品品牌深度合作，日前美國時尚品牌Marc Jacobs先於品牌社群帳號上傳金卡戴珊的半臉照，引發全網關注好奇她將與Marc Jacobs有什麼樣的合作。

對於品牌粉絲在留言區的種種疑問，品牌並無回應僅在半臉照發布兩日後，正式發佈金卡戴珊為 Marc Jacobs Fall 2023 拍攝的宣傳照，此舉自然贏得金卡戴珊的粉絲叫好，不過多數網友都質疑這次的選擇，更有網友直言「很失望，對他們整個家族都感到厭倦，你可以找到更好的靈感繆思」、「這是個爛選擇，讓我不想買這季的單品。」、「馬克你怎麼了？」 。

眾對於卡戴珊家族的名聲毀譽參半，但不論你喜不喜歡他們，他們都因巨大的關注得到極大的影響力，也透過開辦各式個人品牌使得家族變得富有，依賴著粉絲、關注得到利益的卡戴珊家族，由於在疫情期間民眾更在乎自己的生活、經濟不景氣等原因，使得許多粉絲對於炫富行徑、過多的分手、複雜感情更不感興趣，而人們對該家族的厭倦，或多或少影響其旗下品牌的銷售額，例如金小妹凱莉珍娜的化妝品品牌銷量、搜索量與去年同期少了80％，其他卡戴珊家族旗下品牌熱度也正逐漸減少，因此歐美論壇也有不少出現「卡戴珊家族時代已過」文章，這或許也能理解為何在形象照下有這麼多負評。