國民黨總統參選人侯友宜11日到大肚永和宮參拜，特別的是，就在侯友宜抵達永和宮前幾分鐘，原本掛著豔陽的天空，突然下起一陣大雨，支持者紛紛大喊「遇水則發」。（潘虹恩攝）

國民黨總統參選人侯友宜11日到台中尋求地方民眾支持，行程從山城跑到海線，最終站抵達大肚永和宮參拜，侯友宜再次強調，他會用一輩子守護台灣，也呼籲鄉親，台中市第二選區立委參選人顏寬恒在這次受到不公不義的對待，大家要用選票支持他，還他應有的民意支持。

侯友宜11日行程行遍大雅、大甲、東勢、豐原，從山城跑到海線，下午4點多來到大肚區大東社區活動中心與里民舉辦座談會，向地方尋求支持並傾聽地方意見，結束後前往永和宮參拜。特別的是，就在侯友宜抵達永和宮前幾分鐘，原本掛著豔陽的天空，突然下起一陣大雨，支持者紛紛大喊「遇水則發」。

包括前立委顏寬恒、台中市議員吳瓊華、林昊佑陪同參拜，林孟令也派助理前來陪同、致意。侯友宜表示，媽祖是他從小拜到大的，每次都求平安、大家無事，來到永和宮也用相同的心情參拜媽祖，祈求台灣一定要過好日子。他再次強調，侯友宜一定要力拚選總統、顏寬恒力拚當選立委，讓國家平安，「用我一輩子守護台灣」。

侯友宜說，大肚地方的大建設沒有立委在中央爭取，沒有人像顏寬恒一樣打拚、認真的爭取預算來建設地方，所以總統支持侯友宜、立委支持顏寬恒，顏寬恒這次受到不公不義的對待，「大家一起還他（顏寬恒）公平與應有的民意支持」。

顏寬恒說，侯友宜與民有約，來到大肚關心大肚，來參拜媽祖，祈求台灣發展，國家安全百姓安心，是大家共同的心願，希望總統讓侯友宜當選，讓各區優秀候選人一起為台灣未來努力貢獻。

今日侯友宜到永和宮參拜，在路跑、單車界以「神力女超人」造型聞名的陳榆妡也特地前來支持，她說，之前代言新北馬拉松活動時，與侯友宜有一面之緣，很喜歡侯友宜，因為她是大肚在地人，所以得知侯友宜要來也特地前來表達支持。