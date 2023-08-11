楊懿軒（上）強吻洪暐哲。（三立提供）

楊懿軒（右）和洪暐哲激吻戲不斷。（三立提供）

《絕對佔領》即將接檔。（三立提供）

由洪暐哲、楊懿軒主演的三立電視Vidol影音與日本SPO共同推出原創都會BL影集《免疫屏蔽》劇情進入高潮，劇中洪暐哲為了不聽見鬼聲，無意間對楊懿軒又黏又抱，楊懿軒也不斷直球進攻，多次甜親洪暐哲，強調很多事情要用「做的」表達愛意，但卻無意間聽到洪暐哲接近他竟帶有目的性。

楊懿軒為了再次試探洪暐哲的心意，恣意強吻他，未料這次卻被洪暐哲反咬一口，兩人爭執後不歡而散。洪暐哲也終於在這次的吵架中，正視自己的內心，連忙展開「追夫火葬場」，愛夫便當、反攻激吻樣樣來。2人因戲粉絲數量翻倍成長，累積大批忠實粉絲。

2人直播分享拍攝強吻戲過程，洪暐哲咬破楊懿軒嘴巴的經典畫面，讓洪暐哲很不好意思的坦承，因為當下力道沒有控制好，真的把楊懿軒咬流血了，所以楊懿軒當下痛的反應很真實。而楊懿軒私下個性與劇中「冰塊臉」的模樣十分反差，是大家的開心果，直播中也展現大男孩的嬉鬧個性，搞笑模仿迷因短片，頻頻打斷正在認真宣傳的洪暐哲，惹他變臉怒嗆楊懿軒：「見好就收啦！在那邊一直吵。」

近期洪暐哲為了籌備8月13日首場生日音樂會，連颱風天都積極排演練團，「盯夫魔人」楊懿軒幾乎都到場貼心陪伴，並且也會是當天的嘉賓，兩人預告將會有特別的合作表演，而VBL系列其他演員們，也會以特殊方式支持生日會，幫年紀最小的洪暐哲慶生。

VBL系列首部曲《免疫屏蔽》播出後兩人人氣高漲，粉絲也紛紛敲碗見面會，而在結局播出前，官方也預計在8月27日舉辦《最終回一起看見面會》，詳細資訊請關注VBL粉絲專頁。另《VBL》系列第二部將於9月15日接檔的《絕對佔領》由毛祁生以及蕭鴻主演，以日式輕喜劇風格，展開一段霸總追愛純情小秘書的職場愛情攻防戰。