法務部廉政署長莊榮松率團隊抵金，今(11)日蒞臨金門縣政府舉行廉政志工隊專業訓練及廉政志工隊隊務會議，與縣府政風人員及廉政志工進行業務指導與意見交流，莊榮松強調「廉政」是展現國家競爭力的重要面向與指標，也是全民共同的目標，需要民間的助力一起努力達成。

莊榮松除在業務座談上傾聽離島政風單位之建言，促進中央與地方政風業務交流外，他也表示「廉政」非常需要民間的助力，廉政志工協助政風單位深入學校、社區、鄰里宣導誠信倡廉訊息，是廉政的民間守門員，我國各項廉政評比指標近年屢創佳績，廉政志工功不可沒。

而為延續廉政志工的豐碩佳績，在專業訓練課程中邀請胡璉基金會董事長陳龍安，傳授志工伙伴「創意與感動服務」的技巧，強調應變力與自我價值的創造，也邀請台北市立圖書館故事志工潘德琳，培訓志工說故事的能力。

縣府政風處長陳宗強表示，政風工作不分地域且非常需要公眾的參與，本次廉政署團隊蒞金不僅強化政風人員的垂直聯繫，因為結合了廉政志工專業訓練及隊務會議的舉行，更促進政府和民間於反貪宣導方面的合作，藉由深化專業能力及政策意見的匯整交流，相信能有效建構貪瀆防護網，落實地區行政清廉形象。

廉政署團隊今日下午也至金酒公司參訪，瞭解金酒治理環境，廉政志工隊並進行「世界咖啡館模式—社會參與議題研討」，就「如何活化廉政志工組織與創新社會參與宣導」議題進行討論，透過多元意見的交流會話過程，實現組織發展及專業能力的提升，並請志工們分享本年度的服務經驗及感想，藉專業深化及服務心得的彙整交流，提升廉政志工團隊向心力，同時增進服務熱忱及品質量能。