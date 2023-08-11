「複雲島」，結合天氣資訊，整點時將依據當日氣候動態產生不同色彩的律動效果，為園區三大公共藝術之一（新北市政府經濟發展局提供）

寶高智慧產業園區內的「複雲島」、「仰天地」及「風生水起」三大吸睛公共藝術成為藝術主角！「2023年流動地誌—寶高公共藝術計畫系列活動」徵件比賽到9月6日為止，歡迎攝影好手、小畫家用創意述說屬於寶高的故事，挖掘寶高的美，最高還可以獲得獎金1萬元！10月還會有「流動地誌─寶高藝術展」展示得獎作品以及邀請國內知名藝術家以「寶高園區」為題，打造三件藝術品。

經發局長何怡明表示，新世代的產業園區，不只強調建築、設施等基礎功能健全，更應該兼顧城市美學、環境共融等思維。希望藉由這次公共藝術活動，發掘寶高園區的美，透過藝術家們獨特的美學觀點與巧手，為寶高妝點精彩。歡迎市民朋友用創作記錄這座城市的活力，一起把寶高的故事說出來、感受寶高獨特的人文風貌與地景特色。

寶高公共藝術計畫系列活動分為2個階段，第1階段「影像故事」及「繪畫」徵件，藉由「影像故事」邀請民眾用鏡頭記錄寶高園區內及周邊地區的場景特色，不限參賽對象，最高還可以獲得1萬元獎金；「繪畫」比賽則以新北市3到9年級國中小為參賽對象，鼓勵小朋友在這場創意活動中發揮創意，刻畫對於這座城市的想像及願景，最高可以獲得8000元獎金。