民眾黨團今天召開記者會批評政府前瞻基礎建設計畫缺乏規畫，導致長照據點只重量不重質，進度長期落後，「長照衛福據點計畫」總體實現數僅21.94％。衛生福利部回應，第一至四期總預算95億餘元，已核定764案，開辦率已近8成。

民眾黨團指出，衛福部透過前瞻特別預算辦理「長照衛福據點計畫」，第1期預算實現率83.35％、第2期24.32％，第3期2022年底止還沒有實現數，全部保留到2023年執行，導致總體實現數僅21.94％，遭審計部指出進度長期落後。

對此衛福部長期照顧司表示，目前整建長照衛福據點計畫第一至四期總預算95億餘元，已核定764案，截至今年6月底有131案尚在執行中、633案已結案，其中有595案已開辦服務，38案尚未開辦，整體核定案件開辦率已近8成。

長照司副司長吳希文說明，由於審計部相關資料統計時間是到去年底，可能有時間上的落差，另衛福部數據呈現的是據點開辦狀況，兩者計算方式不盡相同。

另民眾黨團指出，各地長照據點幾乎都有「工程完竣卻無人願意承辦長照業務」的情形。長照司表示，地方政府申請案件時已了解須提供長照服務，並於109年9月函知各直轄市、縣政府，確實掌握規劃建設地點資訊及土地所有權，以落實先期規劃評估作業。

吳希文表示，前幾年遇到新冠疫情，造成人力缺工等情形，可能影響長照據點工程進度。衛福部已設有跨專業小組輔導機制，透過進度管考會議或縣市實地訪查，主動介入以協助地方政府解決所遭遇之困難及挑戰，中央及地方合力推動計畫執行；補助案件竣工後，亦可向各縣市政府申請開辦設施設備及材料費。