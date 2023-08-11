群益證舉辦的「股神交易爭霸賽」已於7月開跑，上千名投資人於爭霸賽中切磋，僅兩周總交易金額達近百億，其中已有參賽者獲利金額超過千萬，戰況相當激烈。

「股神交易爭霸賽」為群益證於今年7到12月舉辦的交易競賽，只要有群益證券戶皆可免費參加，競賽分為「程式戰線」及「人類戰線」雙戰線進行，總獎勵超過300萬。每周更於官網完整公布兩戰線前十大股神的投資組合給群益證客戶，吸引全台投資人熱烈關注。

群益證總經理李文柱表示，本次競賽剛開跑就報名踴躍，歸納主因有二，首先，本次競賽是台灣為數不多的股市切磋平台，所有的交易量、獲利都是真金白銀，並非模擬競賽，賽制更將程式交易獨立戰線，吸引不少高手參賽相互切磋。

再者，競賽每周會公布前十大股神的投資組合，也是本賽事的一大亮點，以本次程式戰線的第一名為例，單月就獲利千萬，只要成為群益證客戶就可以觀看他買賣的個股，因而引起不少投資人的興趣、進而報名參與。

群益證指出，「股神交易爭霸賽」熱烈報名中，月月有冠軍、月月可拿獎勵，總獎勵超過300萬，歡迎投資人們共襄盛舉。