前苗栗縣長徐耀昌10日在苗栗幫鴻海創辦人郭台銘站台時，脫口喊出「下架國民黨」引發議論。國民黨台北市議員游淑慧坦言，徐耀昌稱自己是口誤，但是重複看那個畫面，應該不是口誤，其實讓她蠻難過的。

針對徐耀昌喊出「下架國民黨」，游淑慧今(11日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，鍾東錦當時的表情讓人感覺就是「唉呀！我的媽呀！你怎麼會這樣？」就是很直接率真的個性。她坦言，徐耀昌稱自己是口誤，但是重複看那個畫面，應該不是口誤，其實她蠻難過的，徐耀昌過去長期掛著國民黨籍身分在選各式各樣的公職人員， 到底是什麼樣的失望，讓他一卸任就喊出要下架國民黨，這對同黨的他們來說，會有點傷心。

游淑慧接著指出，2017年，她差點到苗栗擔任財政處長，因為那時苗栗的財政很困難，徐耀昌接了一個負債累累的苗栗縣政府，很慘的是，連薪水、年終獎金都發不出來。苗栗在很困難的情況下，還能減債，所以她必須肯定徐耀昌的執政能力。

游淑慧表示，至於昨天徐耀昌為什麼會講出這樣的話，雖然他事後趕快說是口誤，但也代表他覺得這樣說不好，也許周圍的人也有跟他說不好 。