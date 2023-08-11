國民黨總統參選人侯友宜10日、11日請假到台中市跑行程，與侯友宜交情不錯的彰化縣長王惠美，今晚在縣長官邸宴請侯友宜，同時邀請國民黨籍縣議員及數位無黨籍議員及親藍鄉鎮長與會餐敍。這場宴會不對外公開，但與會人士透露，「應是阿美縣長為侯市長送暖的團結宴！」
侯友宜於6月底就曾到彰化縣參訪，不但從北彰到南彰，他還到彰化縣議會與地方基層座談，當時王惠美、彰化縣議會議長謝典林及立法委員謝衣鳯等人都出席力挺，展現彰化藍軍團結。
國民黨於7月中旬國提名侯友宜參選總統後，侯友宜即馬不停蹄全台跑行程，不過卻一直還未到彰化，尤其先前新北市政府與彰化縣政府因農產行銷等活動多有連繫，侯友宜與彰化縣長王惠美互動良好，因此也令外界好奇侯友宜何時要再來彰化。
彰化縣長王惠美今天出席活動後被問到上述時，她表示「一定會來、早晚會來」，結果今晚她就作東邀請侯友宜到彰化餐敍。
王惠美今晚以不公開行程接待侯友宜，同時宴請國民黨籍縣議員及鄉鎮長，據了解，除了出國或原有安排行程的的國民黨籍議員，幾乎全員出席，另有國民黨友好的鄉鎮首長也會出席。
今天下午約5點半過後，即陸續有國民黨議員及鄉鎮長抵達縣長官邸，包括副議長許原龍等人，約有20名議員到場，在地方極具影響力的前立委蕭景田也有出席，與會者大都是展現支持態度，席桌5桌，侯友宜則是先前往彰縣府拜會王惠美後，兩人再一同前往官邸餐敍。
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