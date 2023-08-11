由國立台灣海洋大學USR計畫主辦的「台日森川海」活動，今年已邁入第六屆，基市府也邀請日本東京海洋大學教授佐佐木剛、岩手縣宮古市議會議長橋本久夫等與基隆市長謝國樑交流。（徐佑昇攝）

由國立台灣海洋大學USR計畫主辦的「台日森川海」活動，今年已邁入第六屆，基隆市政府也邀請日本東京海洋大學教授佐佐木剛、岩手縣宮古市議會議長橋本久夫等與基隆市長謝國樑交流。謝國樑強調，已請市府產發處借鏡橫濱案例，評估引進水陸兩棲巴士，期待未來台日持續交流學習，共同打造基隆更好的城市生活環境。

謝國樑11日在產發處副處長鄭永陽的陪同下，於基隆市政府接見「台日森川海」的來訪人員，佐佐木剛教授及議長橋本久夫透過翻譯，歡迎謝國樑未來造訪宮古市，增進台日之間的彼此交流。

謝國樑表示，台灣許多縣市觀光產業發展，都會參考日本案例作為學習對象，而海大USR計畫中的「台日森川海」，為國際交流帶來更多的啟發與思考。

市府目前規畫將臨海的碧砂漁港，轉型為遊艇港，藉此發展國際娛樂觀光聚落，近日已請產發處參考波士頓、橫濱的案例，評估引進水陸兩棲巴士的可行性，日後盼學習日本港口城市，在港區設置供民眾娛樂的設施。

國立台灣海洋大學與東京海洋大學，自2018年起舉辦「台日森川海」活動，每年帶領台灣團隊前往日本岩手縣宮古市交流，以漁業與海洋產業為主的宮古市，因311海嘯重挫日本東北，在台灣捐助資金的協助下，逐漸恢復原貌，雙方並建立良好互動橋樑。本次參訪將到基隆瑪陵、和平島等地，了解當地生態保育與地方創生情形，希望透過觀摩學習彼此的特色，共同合作帶來雙贏。