國3北上香山段油罐車事故 佔據2車道排除中 18:422023/08/11 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今11日下午18時許國道3號北向110.8公里處香山段發生一起事故，1輛油罐車疑失控撞上護欄打橫，佔據2個車道。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今11日下午18時許國道3號北向110.8公里處香山段發生一起事故，1輛油罐車疑失控撞上護欄打橫，佔據2個車道，國道警獲報處理中，因下班尖峰時間，目前車陣回堵，至於事故原因還待國道警調查釐清。 台中3年溺水事故134起釀102死 議員要求加強水域安全 國3南下龍潭段聯結車打滑撞護欄 釀7車追撞9人受傷 道安方案花11億放水流 審計部：交通事故受傷人數49萬10年來新高 #油罐車 #佔據 #國道警 #香山 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 高齡里民人口占1／7 「路老師」宣導交安首選廣德里 20:332023/07/21 生活 強制禮讓行人上路 她揭：未禮讓行人交通事故數未明顯下降 14:512023/07/22 生活 北市A1事故高齡者死亡人數增 蔣萬安提3點裁示 14:532023/07/28 生活 山西礦企瞞報40起事故及43礦工死亡 16公職人員被查 11:062023/07/31 兩岸 國3竹南交流道車禍事故 曳引車衝進對向田中央 11:002023/08/01 社會 暴雨上國道「開不開雙黃燈」 兩派人吵翻 交通部解答了 16:262023/08/11 生活 違規裝冷氣釀禍！高材生姐妹花天人永隔 業者仍「無消無息」家屬氣憤難平 07:172023/07/21 社會 女駕駛突失控直撞路旁貨車 2冷氣工人1重傷1輕傷 15:532023/07/23 社會 整修香山衛生所舊辦公廳舍 竹市少年輔導委員會揭牌 17:342023/07/28 寶島 防範無人機 俄羅斯軍用加油車覆上「木材偽裝」 17:172023/07/31 軍事 降低機車事故！參加駕訓拿補助最高2600元 11:492023/07/19 生活 國道3號苑裡交流道事故 小客車衝出邊坡再撞1車 21:432023/07/28 社會 3歲女童過斑馬線被撞死 父現身喊話！民團籲820遊行還路於民 13:202023/08/08 政治 陸國家礦山安全監察局 開展礦山瞞報事故「大起底」 12:482023/08/04 兩岸 北市死亡車禍機車最多 信義警與北醫大合辦交通安全會議 18:382023/07/22 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。