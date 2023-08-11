台灣青少年公開賽11日在美麗華球場順利完成第十屆賽事，最後一回合決戰，男A組戰至延長加賽兩洞，才由馬來西亞選手Nathan Tsen Jac Wong勝出，男B組也打到延長賽，郭時祈險勝謝承洧。女A組台灣選手駱守蕾以5桿之差保住勝利，女B組泰國的「音樂女孩」彭瑪妮 (Bhadharanida Ponmani)一桿之差險勝陳襄，開心拿冠軍。

男A組最後一回合殺出黑馬，來自嘉義的林上予飆出7個博蒂、1個柏忌的66桿，一舉衝上並列領先，他和Nathan Tsen Jac Wong都是總計211桿，並列領先，兩人進入延長加賽，第一次加賽林上予開球被風勢影響，偏右進入罰桿區，罰桿拋球之後第三桿打到果嶺後方長草，偏偏對手第三桿也出狀況，兩人又戰成平手。

加賽第二洞林上允開球又偏右掉進長草，第二桿攻果嶺還是偏右打進長草，第三桿把球拍出雖上了果嶺，但留下17步的長推。對手Nathan Tsen Jac Wong兩桿攻上果嶺，距離雖遠，兩推保Par不成問題，林上允保Par不成，讓出冠軍，生涯延長賽紀錄目前兩戰皆敗。

女A、B組勝負差距最明顯的是女A組，駱守蕾最後一回合花了74桿，總計226桿，還是以5桿之差奪冠，馬來西亞選手莫罕231桿居次。

女B組陳襄緊追「音樂女孩」彭瑪妮 Bhadharanida Ponmani，可惜第十七洞長洞陳襄沒賺到博蒂，彭瑪妮抓到小鳥，差距拉大，最後一洞陳襄打博蒂收尾，總計212桿仍輸1桿。賽後陳襄覺得有些可惜，關鍵是前九洞沒賺到博蒂，還多花兩個柏忌。台灣選手謝秉樺今天打68桿，總計213桿排第三。

男女C、D組台灣選手表現不錯，男C組黃振翔今天打出69桿，是C、D組本日最佳，他以總計223桿，10桿之差奪冠。林伯赫、袁崇智、駱守維分居2至4名。這組原本領先的日本選手黑岩龍星因為果嶺上置球的爭議動作，被裁判判罰，今天補賽時就棄賽不打。

女C組競爭激烈，劉依依靠著最後一洞果嶺推進保Par推桿，以總計231桿。力一桿之差險勝李妍嬉和吳雙兩人，余語菲名列第四；男D組從中國海口返台參賽的黃裕龍今天打出71桿，總計216桿，17桿之差大勝奪冠。女D組新加坡選手林婧惠也以9桿差距贏得分組冠軍。

大會今天下午在延長賽後舉行頒獎典禮，應邀出席的高協理事長王政松強調，希望這場比賽未來每年成長茁壯，也將是高協設定的年度目標之一。大會會長翁耀堂則以感恩和記取回憶提醒參賽小選手，即使沒贏冠軍，受挫失敗都是成長的養份，希望下次再見面。

台灣青少年公開賽落幕之後，大會明天上午將在美麗華球場舉行NCAA美國大學教練營，共有20位青少年選手報名參加，利用機會深入了解美國大學高爾夫的選手培養方式。