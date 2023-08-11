民進黨總統候選人暨副總統賴清德明天率團出訪友邦巴拉圭，今晚間6點於各社群平台發布「開箱影片」，為了祝賀巴拉圭新任總統貝尼亞上任，賴清德將贈送自行車錶，搭配先前蔡英文總統所贈的捷安特腳踏車一起使用，賴清德期望貝尼亞總統能「騎得快樂、騎得健康」。

賴清德今晚與民眾、支持者來分享幾項必帶的出國小物，賴清德首先以網美手勢專業介紹「GARMIN 太陽能自行車錶」，這是他將贈送貝尼亞上任的賀禮。

此外，賴清德接著介紹，先前所推出的第二波「旅行小物」，包括頸枕、行李束帶、行李吊牌及隨身小包，這次也成為他出訪必備的小物。

賴清德說，其中他最喜歡的便是頸枕，外型是可愛的鯨魚抱枕，搭飛機若想休息，只要翻開就能變身為頸枕，化身為疲憊時最好的靠山。

賴清德分享完他的出國必備單品後表示，這次擔任蔡英文總統的特使，參加巴拉圭新任總統就職典禮，為的是傳達台灣人民的祝福，而他也預祝本次巴拉圭出訪之旅能一切順遂，並期望加強未來兩國邦誼，深化雙方合作。