美國夏威夷州爆發嚴重野火災情，毛伊島（Maui）歷史悠久的觀光小鎮「拉海納」幾乎全被大火吞噬，居民、遊客形容災區宛如「被炸彈轟炸過」，形同戰區；火災發生當下，甚至有人被迫跳海逃生，足見情況危急，完全難以躲避。外界好奇，為何夏威夷地處太平洋，四面環海且四季潮濕，卻發生美國史上最嚴重的一場野火？CNN以專文分析，點出其中4大原因。

毛伊島8日爆發野火，火勢一發不可收拾，截至目前為止，已造成至少55人喪命，死亡人數可能還會攀升，也成為美國百年來第二嚴重的野火，僅次於2018年北加州的坎普野火（Camp Fire，造成85人死亡）。

多位氣象與火災專家指出，由於強風助長火勢，加上天氣乾燥、救災人力稀缺，導致野火蔓延釀災。

夏威夷毛伊島。（圖／Shutterstock）

◆乾燥氣候

根據美國的乾旱監測報告（US Drought Monitor），夏威夷過去一週乾旱情況惡化，乾燥的土壤和植被變成助長火勢的「燃料」，毛伊郡嚴重乾旱的比例從5%上升到16%。

事實上，這樣的情況並非一朝一夕，根據美國2018年全國氣候評估報告（Fourth US National Climate Assessment），過去幾年來，夏威夷每年降雨持續減少，連續乾旱天數卻不斷增加，導致野火發生頻率也愈來愈頻繁，「十年一遇」的情況不再復見。

夏威夷毛伊島遭受祝融之災，9日有災民趁著火勢趨緩，重返家園。（圖／美聯社）

◆颶風攪局

野火爆發當下，位於夏威夷南方海面的颶風朵拉（Dora）正以每小時225公里的風速前進，與滯留北方的高壓系統相結合，形成「強勁且極具破壞力的強風」，構成大火持續蔓延的條件。而受到聖嬰現象影響，太平洋中部今年夏天的颶風活動將比往年「更頻繁」。

◆土地利用改變

近年來，夏威夷居民大幅改變了土地利用方式，也是導致野火一發不可收拾的原因之一。夏威夷大學研究熱帶火災專家的特勞尼希特（Clay Trauernicht）指出，島上眾多農園、牧場休耕，遭到外來植物大舉入侵，佔據了當地近1/4土地，這些物種以草和灌木為主，在乾旱季節變得高度易燃。

毛伊島爆發大規模野火，著名觀光小鎮「拉海納」被燒得面目全非。（圖／路透）

◆有限的救災資源

夏威夷群島遠離美國大陸，資源相對稀少，特勞尼希特回想起2021年，夏威夷大島（Big Island）發生州史上第2嚴重的野火，卻只有不到300名消防人力能投入救災，「如果在美國本土，就能調來好幾千位消防員。」有限的人力資源成為摧毀毛伊島的最後一根稻草。

事前防範可以大大降低損失，然而儘管國家氣象局早在上週就發出乾旱警報，面對突如其來的野火，短短幾天時間根本來不及準備，「我們必須管理易燃植被，至少得在野火點燃前幾個月就採取行動，」特勞尼希特說。如今災難已經發生，這些規劃和預防措施也只能成為事後檢討、未來努力的目標了。