為降低民眾行動裝置感應支付遭盜刷的風險，金管會在今年6月即發函令，要求銀行公會的信用卡會員機構須在六個月內完成強化行動裝置綁卡的身分確認機制、以及綁定完成的提醒通知機制，兆豐銀行覺察詐騙氾濫，將近七成以上起因皆為卡片遭盜綁消費，故一收到函令便如火如荼進行系統調整，在8日正式上路，成為全台第一家信用卡綁定國際行動支付限本人手機門號的發卡銀行。

8日起一旦民眾進行綁卡，兆豐將核驗綁定該國際行動支付的手機門號，是否與持卡人當初辦卡時留存在銀行的手機門號一致，若發現不一致，民眾將無法完成綁定，除非本人親自致電客服中心，進行嚴謹的身分驗證後，才能完成綁定作業。

兆豐銀行表示，新制上路後，客服中心連續三天接獲的國際行動支付盜刷客訴都瞬間清零，顯示此做法確實對於用卡安全有幫助，即使有可能對正常持卡人有些微程度的不便，例如名下不只使用一支手機、或換過手機號碼者，亦或想把卡片綁訂在非手機裝置上如平板電腦的人，只要撥個電話給客服完成身分驗證即可，比起動輒被詐團盜刷數萬元後的沉痛損失，一通電話的時間絕對值得。

除了推出綁卡新制，兆豐銀行目前也成立「24小時信用卡防詐專責小組」，隨時進行交易監控，對異常情境進行管制，同時會依據偽冒交易樣態，滾動式調整預警系統的監控條件，近期不僅在查獲詐欺率、可用餘額上皆為Trace系統發卡銀行第一，偵測率也名列前茅，系統上路後已成功為遭盜刷的卡友守住高達96%可用餘額資產，即時防堵詐騙集團對客戶伸出魔手，多管齊下遏阻風險產生。