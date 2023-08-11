經濟部於美西時間10日在美國加州聖塔克拉拉召開「經濟部與柏克萊、史丹佛兩校簽約暨APEC成果」記者會，會中在技術處處長邱求慧見證下，工研院與美國頂尖院校加州大學柏克萊分校新創加速器簽訂合作協議，首度將SkyDeck引進臺灣，促使臺灣新創獲得其資源挹注。

同時，經由與美國史丹佛大學專業發展中心SCPD（Stanford Center for Professional Development）合作，擴大與校內新創加速器及其矽谷新創生態圈鏈結，可以增加更多資源協助臺灣新創團隊。

經濟部技術處與柏克萊新創加速器SkyDeck、史丹佛大學SCPD自2022年起開展新創輔導合作，已選送13家法人新創赴美商務拓展。透過專業化、客製化、國際化的新創輔導，協助超過62%的新創團隊在美期間取得國際商務協議及大廠合作。而本次與柏克萊大學新創加速器SkyDeck總經理Sibyl Chen簽訂之合作協議，旨在引入SkyDeck來臺，於2024年起在臺灣開設國際創業家學校進階課程，針對新創團隊制定不同市場策略，並以國際觀點檢視團隊營運模式、產品於拓展海外市場的切入點。

此外，本次經濟部首次與史丹佛大學新創加速器合作，透過史丹佛大學SCPD與校內新創加速器合作，可鏈結超過250家企業家校友共同投資資源，過去曾投資多達350家科技新創，也期許臺灣新創能透過此平台進軍全球產業。

經濟部技術處本次赴美亦參與亞太經濟合作（APEC）第22次科技、技術及創新政策夥伴（Policy Partnership on Science, Technology and Innovation ; PPSTI）會議，技術處處長邱求慧除擔任PPSTI下「區域科技連結」分組主席主持會議，也帶領臺灣5個科技團隊赴美發表，不但是發表最多項計畫之經濟體外，也促使臺灣的科技研發成果獲國際組織高度重視。團隊分別為工研院「跨域農工技術」及「智慧機械雲」、金屬中心「牙科數位轉型」、災防中心「APEC颱風社會研究中心」及逢甲大學的「APEC生質氫能技術中心」。

其中，金屬中心「牙科數位轉型」整合數位植牙、數位牙齒矯正、假牙贋復及手術導引系統等醫療技術，成功導入馬來西亞KLIDC(Kuala Lumpur International Dental Centre)牙科診所，透過即時數位影像傳輸，可達到遠距即時交流效益。未來將與臺灣第一家牙醫醫院-德威牙醫醫院、國內7家牙科廠商與馬來西亞國際醫療大學(IMU)合作。另外，工研院「跨域農工技術」於國內累積多年茶類、檸檬、草莓等環境友善病蟲害防治經驗，今年亦導入至紐西蘭懷希(Waihi)飛鳳農場(Flying Phoenix orchard)，進行病菌預防與控制。工研院「智慧機械雲」導入紡織大廠於越南的染整廠，並已衍生新創公司—佳研智聯，以持續開拓市場。這些技術透過國際組織的合作觸角，將臺灣科技擴散至更大的產業及社會效益。

本次經濟部技術處赴美訪問，除展現我國科技實力及亮點技術成果，更透過與美國頂尖院校簽訂協議，為新創取得國際資源。未來盼藉由持續參與APEC國際組織，強化我國與國際科技政策對話之影響力；亦將積極深化與國際新創生態圈之合作，鼓勵法人新創團隊拓展國際市場，站上國際舞臺，加速新創精準對接全球市場，開拓藍海事業。