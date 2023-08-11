香港經濟日報報導，人民幣中間價今報7.1587元，小幅上調11基本點，較預期仍偏強約500基本點。

德商銀行高級經濟師Tommy Wu表示，未來幾個月或只能看到刺激政策對經濟增長的適度作用，而緩慢的增長也有利於延續寬鬆的貨幣政策，而中美巨大的負利差將持續更長時間，今年餘下時間，人民幣仍將面臨壓力。預計人幣匯率將在7.2元左右波動，到第四季晚些，隨著美國聯準會降息預期升溫，有望回落至7元附近。

路透分析，中國人民銀行正錨定人民幣，把中間價固定在7.15元附近，與市場預期差距達到0.7％。如果匯率完全由市場決定，可能出現亂象，故必需防止這情況發生，並寄望於外國投資者回流，因為關鍵還要是看投資者對人民幣的信心。不過，人行恐怕還沒有考慮到通縮有可能變得根深蒂固。

路透表示，強勢貨幣有助於應對物價上漲，新加坡金管局證明了這一點。雖然中國的通膨（或者說通膨不足）並不像其他國家那樣是基於進口，但人民幣走弱仍會在一定程度上支撐物價，使石油、煤炭、天然氣和食品價格上漲，從而推高生產者價格。

中國政府希望避開日本式的通縮陷阱，這對中國經濟復甦非常不利，因為居民會推遲消費，預期物價還會繼續下跌。允許人民幣大幅貶值可能會緩解積蓄已久的降息壓力，有助於出口，並為中國抵禦通縮風險。