中國人民銀行11日公布，7月人民幣貸款增加3,459億元，較上年同期少增3,498億元。分部門看，住戶貸款減少2,007億元，其中，短期貸款減少1,335億元，中長期貸款減少672億元。企（事）業單位貸款增加2,378億元，其中，短期貸款減少3,785億元，中長期貸款增加2,712億元，票據融資增加3,597億元；非銀行業金融機構貸款增加2,170億元。

當月社會融資規模增量為5,282億元，比上年同期少2,703億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加364億元，較上年少增3,892億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少339億元，較上年同期少減798億元。前七個月人民幣貸款增加16.08兆元，較上年多增1.67兆元。

此外，7月人民幣存款減少1.12兆元，較上年同期多減1.17兆元。其中，住戶存款減少8,093億元，非金融企業存款減少1.53兆元，財政性存款增加9,078億元，非銀行業金融機構存款增加4,130億元。前七個月人民幣存款增加18.98兆元，較上年同期多增1,290億元。

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