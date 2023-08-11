因應中元普渡採購高峰，統一超（2912）7-ELEVEN全台6,800店，推出拜拜必備包裝米、袋裝泡麵、量販零食、罐頭等多項商品最低買1送1起等優惠，同時祭出普渡三寶「蘋果飲、普渡零食箱、全鄉全店限量金牌啤酒」，打造供品補給站，活動檔期預計帶動相關類別業績成長3成。

根據7-ELEVEN內部觀察，往年到中元普渡時節，不少公司行號就近提早選購，尤其又以「綠色乖乖」最受歡迎，7-ELEVEN今年也獨家推出大尺寸乖乖你會好運袋，加碼隨機贈送磁鐵貼在機台上不怕零食過期「整年保平安」；另外疫情趨緩，今年社區團拜、小家庭普渡需求提升，實體門市準備多款多包裝飲料與袋裝麵食、獨家商品等，若有箱購需求還有超萌蠟筆小新零食派對箱、白沙屯媽祖普渡箱、乖乖超級順利箱、平安箱等特殊節令規格。此外，每年中元普渡祭拜好兄弟，7-ELEVEN觀察因為普渡加上暑假高溫以及出遊需求，零食、麵食、常溫飲品等類別業績較前一季成長2成。

今年同步整合線上線下購物平台，打造全天候OMO購物場域，門市除了祭出指定零食任選2件79折、4件75折以外，並提供預購攜手鎮瀾宮、旗山天后宮以及北港武德宮三大宮廟推出「代客普渡服務」。