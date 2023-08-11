看準印度已超越中國成為世界人口第一大國，以及全球第五大經濟體優勢，外貿協會為協助台灣企業緊抓解封後印度一線城市新德里、孟買最新商機，「2023年印度貿易訪問團」帶領台灣11家企業代表前進兩站搶市，共邀請到250家印度企業參與洽淡，創造1,820萬美元以上的商機。

此次貿訪團成員包括智捷科技、長築實業、深微科技、常珅機械、台原自動化、維特馬達、祥龍國際、優護國際企業、大連機械工業、牧華精密實業、格斯科技等11家企業代表，產品涵蓋電子、電機、機械、扣件、汽機車零配件等，切合台印度兩國亟欲發展高科技韌性供應鏈及促進電動車與汽機車消費所需。

維特馬達看好印度汽機車產業發展前景，希望儘快擴張在印度版圖，大連機械也指出，拓銷印度市場是未來公司首選；對於貿協駐外單位強力洽邀印度上市公司包括Syrma SGS、塔塔印度諮詢、日商Air Water印度、機台大廠印商Eicher Engineering Components、安控器材大廠Sparsh、包裝設備大廠VM Can Industries、韓商三星電子印度等，對台灣電子製造、汽配業均有合作意願。

而孟買站則洽邀到印度最大的行動網路運營商Jio Platforms（印度信實Reliance集團成員）採購台灣網通設備，橫跨居家用品及資通訊產業大型集團Godrej，採購台灣五金消費品與電子零件，而機車產業發跡的TVS集團旗下TVS Electronics也對台灣ICT產業合作與創新IT產品青睞。電動馬達集團Bharat Bijlee Ltd也將跨足印度電動車市場，亦尋求臺印電動車零組件合作商機。