新店香坡里斷水，里長陳情上級區公所、立委仍無果

新店區香坡里7日起斷斷續續無水可用，里內12000多人陷於無水可用的陰影下。里長郭永城表示，當初建造住宅的公司並無善盡供水管理人的責任，放任自來水加壓站馬達年久失修，但是反應過後還是沒有改善。因此決定絕食抗議，直到缺水問題獲得解決。

郭永城表示，該地約30年前陸續有建設公司投資，但是因為位處山坡地，需要建設加壓站才能正常供水。不過加壓設備年久失修，7日起陸續有民眾致電反應家裡沒有水可以用，向建設公司反應後，雖然9日供水恢復正常，但隔了一天又有民眾反應缺水。

郭永城向區公所和當地議員、立委陳情過後情形仍不見改善，因此絕地絕食抗議到加壓站馬達修復為止。他強調，水是民生基本物資，當地約6000戶、12000多名民眾的生活都會受到影響，希望建設公司善盡社會責任，而不是房子蓋完就沒事。

對此水利局表示，加壓站為建商所有，由建商負責維護管理。區公所11日已協助聯繫建商加緊修復壞掉馬達，目前已完成修復，供水恢復正常。