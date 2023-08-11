台中市豐原區58歲廖姓婦人日前在臉書投資社團認識網友，對方親暱稱她為老婆，廖婦被哄騙之下，到銀行要匯款50萬元，出門前特地擲筊請示神明，無奈被灌迷湯的她，仍不顧神明阻止，所幸行員察覺有異報警，及時幫廖婦保住錢財。

豐原分局合作派出所警員陳閩軒、糠文佩於日前接獲行員通報，稱廖姓婦人欲匯款50萬元裝潢房屋，進一步關懷時，又改口要投資，因說詞反覆，行員察覺有異通報警方。

經警方了解，廖婦日前在臉書投資社團認識一名網友，對方每日噓寒問暖，三不五時分享股市資訊，沒多久親暱稱呼廖婦為老婆，在花言巧語哄騙下，廖婦不疑有他，前往銀行欲匯款50萬元至指定帳戶。

經警方苦頭婆心勸說，並逐一剖析詐騙集團手法，廖婦逐漸從粉紅美夢中清醒，並羞赧向員警坦承，出門匯款前有向神明擲筊，神明也是極力勸阻，但在對方不斷灌迷湯、洗腦之下，她依指示操作。

豐原警分局長劉其賢呼籲，任何投資買賣，絕無穩賺不賠的好事，請民眾切勿輕信網友介紹的來路不明投資管道，以及妥善保管個人金融帳戶資料，個資不外露，若遇有類似詐騙情事，可撥打110或165反詐騙專線由警方協助查證，避免遭騙。