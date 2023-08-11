民進黨立委賴品妤近日因綠營批評民眾黨物化女性，遭館長陳之漢批評「她到底做了什麼？」引發討論。賴品妤也在臉書發文反擊，貼出自己任內推動的23條政績。但網友也幫賴品妤補充1條，連署推動「再生能源發展條例」修法，大讚賴是教育文化委員會的立委，還很關心太陽能光電議題。網友也笑說，「貼心又孝順」、「父親節禮物」。

賴品妤昨在臉書反擊館長，先點出「從2020年二月一號就職到現在任期約三年半，前四年新北市第十二選區的區域立委叫做黃國昌」，並貼出23條任內推動的政績。賴品妤表示，她質詢全勤、高標提案、六千多見服務案，爭取到170億以上中央經費，獲得公民團體評鑑為「第一名立委」、教育文化優秀立委、全立法院雙料優質立委等。這三年多來，有些人永遠只看得到她的外貌以及年紀，完全拒絕正視她做為一個立法委員，付出的勞動、心力以及獲得的成果，這些人分明自己眼中只盯著她的面容，甚至隨意評價她的身體，再假高尚的評論一句「花瓶」，以掩飾自己的失德，這就正好的的確確是所謂的「物化」，但不好意思她是人不是物，會被花瓶困住的只能是你自己，不會是她。

網友也在PTT上幫她補充，2023年5月《再生能源發展條例》修法，「賴品妤雖然不是提案人，但是連署人，只能說賴小姐真的很認真，明明是教育及文化委員會的立委，還這麼關心再生能源的太陽能光電議題」。網友也貼出部分修正草案內容：「增訂規範新建、增建及改建符合一定條件之建築物，應於該建築物屋頂設置太陽光電發電 設備。（修正條文第十二條之一）」。

許多網友也留言說，「父親節禮物，你不懂啦」、「民進黨的綠能修法，總是跑的特別快」、「推，她就算不是好立委，也是個好女兒」、「真夠孝順啊」、「現代24孝，這年輕人不簡單」。

據國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲指出，賴品妤的父親賴勁麟，過去民進黨新潮流派系要角，現是雲豹能源董事，「根據經濟部商業司資料顯示，由賴勁麟掛名公司代表人的能源相關公司，就高達18家，單單雲豹公司的資本額就高達20億元」。