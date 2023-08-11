54歲資深女星何如芸與美崙飯店董事長王敏錡離婚後，卸下董事長夫人貴婦身分，強勢回歸演藝圈外，不時也會在社群分享日常生活；近日台灣多個地區出現大雨，何如芸外出決定搭乘捷運，沒想到在車廂裡自拍竟沒人發現，讓粉絲扼腕沒巧遇女神。

何如芸今（11日）凌晨宣布已經與前夫完成最後一個協議，從此「得到完全的解放」，還和好友藍心湄、陳美鳳小酌，回家後再痛哭一場；下午何如芸又在限時動態分享2張自拍照，她透露下大雨所以選擇搭乘大眾運輸，從背景看出她搭乘台北捷運。

何如芸搭乘捷運，在車廂內自拍沒被認出。（圖／摘自何如芸臉書）

其中一張照是何如芸坐在捷運車廂內的自拍，她也愜意地說，「外面大塞車，捷運很悠閒」；沒想到周遭乘客都沒有注意到，八點檔女神何如芸與他們搭乘同一班捷運，不少粉絲事後才發現女神竟然搭捷運，激動表示，「女神居然搭捷運！可惡沒遇到」、「好親民，好想巧遇」。

何如芸在2019年爆出豪門婚變，開始與花蓮美侖飯店少東王敏錡打離婚官司，在2022年9月1日她曬出身分證，宣布自己是「自由的何小姐」；而在近1年時間，終於在今日公開完成最後一個協議，更許願未來可以愈來愈幸福。

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