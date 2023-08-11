長榮（2603）第二季合併營收673.85億元，季增0.83％，稅後純益50.92億元，季增0.98％，在認列未分配盈餘稅76.26億元，與利息進帳41.19億元、部分子公司6億元現金股息進帳兩相抵銷，使得第二季獲利與第一季持平，每股稅後純益（EPS）為2.41元。

長榮上半年稅後純益101.35億元，年減95.02％，EPS為4.79元。

長榮第二季每股淨值為197.79元，以11日收盤價108元計算，股價淨值比僅有0.54倍，來到歷史低水位。

此外，長榮分別持有榮運40.36％、長榮鋼19％、長榮航13.28％、中再保33.29％，預料第三季將有子公司現金股息入帳，惟中再保不配發股利。

此外，長榮（2603）今（11）日申報轉讓長榮航（2618）375,402張，轉讓時間為8月14日至9月13日，轉讓後仍有長榮航401,139張。

市場認為與長榮集團四兄弟和平分家有關，長榮集團老三張國政人馬在今年已入駐長榮航董事會，握有3席，尚未取得主導權，預料若此次由張國政陸續買回長榮航股票，屆時將由張國政當家做主。