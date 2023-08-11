貿協董事長黃志芳表示，今年第二年係以關心偏鄉學童心靈教育為主軸，將搭起全台最大的「無框架教室」，用愛與關懷點亮2,000個新住民及原住民家庭。

黃志芳表示，此次將在黃金級建築南港二館現場搭起290頂紙帳篷，並匯集由國立科教館及遠哲科教基金會所設計的科學課程，高空滑索、獨木舟等系列戶外探險運動與心靈成長研習營，希望像連鎖反應一樣傳播愛，並提供偏鄉500位學童參與Fun暑假善愛營活動。

搭配此次室內露營活動，也聚集國內外上百種戶外露營用品的展示，並設置多項傳達永續環保、社會關懷的專區，其中海龍公司結合海洋、綠能和環保，呈現創意的風力發電解決方案備受注目；而綠色社群「環球境地」館，亦匯集26家企業與發明家，展出包含尿布變黃金、廚餘變沃土、漂流木與回收玻璃藝術等，以創新綠色科技來展示ESG價值及經濟效益。

由貿易局推動的「EXPO-TECH數位展覽領航計劃」，也在現場提供360環景平台服務，參觀者並可在現場掃描AR定位點，操作導航導覽路線，甚至參加虛擬迷宮遊戲。

值得一提的是，這場獨具風格的「善愛嘉年華」活動，並獲選為2023年亞洲唯一入圍國際展覽業協會（UFI）「永續發展獎（Sustainable Development Award）」的活動，並吸引多家知名企業響應，包含台酒、中華電信、上海商銀、合庫、中衛、巨蛋展覽、輝佑設計等單位提供資金或物資贊助。