桃園警分局與轄內113家金融機構建立聯繫窗口、實施演練，共同推倡「警銀聯防阻詐」工作，除向民眾宣導防詐相關資訊外，也積極強化與金融機構間橫向聯繫。落實由金融機構行員加強「關懷提問」機制，如有可疑立即通報警方到場查證，共同阻止民眾遭到詐騙，造成鉅大財產損失，桃園分局今年1月迄今，已成功攔阻詐騙282件，阻詐金額逾3450萬元。

警方說，詐騙是讓最多國人受害的犯罪型態，打詐已列為政府治安工作的重中之重，「打詐行動綱領1.5版」將透過公私協力合作，組成打詐國家隊；桃園市政府警察局更指示，各分局應積極與轄內金融機構，共組警銀聯防團隊攔阻詐騙。

其中，永豐銀行桃園分行本年度5月份迄今，通報警方共同攔阻詐騙成功案件計有12件金額達551萬元，為桃園地區9家分行阻詐成績最佳。該行經理楊肅諄與所有行員對於阻詐工作非常積極，發覺民眾有異常匯款，除主動關懷提問外，同時與受款銀行聯繫，查證相關資料是否符合。例如今年7月底，有位年約60歲的婦人前來辦理匯款，楊經理關懷詢問時，婦人僅表示要匯款給一位認識近30年的閨密老友，其他細節不願透露，但經行員向受款銀行照會查詢，卻發現該帳戶持有人是為27歲的男子，婦人得知大吃一驚，放棄匯款的念頭。楊及行員積極與警方緊密聯繫，共同攔阻詐騙守護民眾財產表現優異，獲得推薦角逐「永豐金控心楷模」的 殊榮，本分局洪志朋分局長除親自到永豐銀行桃園分行頒發感謝狀外，更錄製影片向所有行員的努力與辛勞表達感謝之意。

桃園分局在統計分析各類型詐騙案件，發現目前詐騙集團多以投資為由，要求民眾加入LINE投資群組或下載不明程式APP，以操作投資股票或虛擬貨幣有高額獲利為由，詐騙民眾匯款入金，待民眾無法出金時，才發現遭到詐騙。桃園分局呼籲民眾千萬不要聽信不認識或未曾謀面之人之投資話術，加入不明投資群組或提供個人資料，如遇疑似詐騙情形應向親友或警方求證，切勿受騙上當。