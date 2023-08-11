嘉義縣政府今天宣布「嘉義縣溪口鄉地方創生計畫」，透過「多元徵案」方式提案，總共獲得各部會核定總計1968萬元，包括補助1245萬元、投資723萬元，還創下中央推動地方創生政策以來最快通過的紀錄。

縣長翁章梁表示，國發會去年開始推動「多元徵案」，這次溪口創生計畫就是透過此方式提案，縣府、鄉公所共同協助，獲得相關部會一致好評，創下行政院地方創生政策展開以來最快通過紀錄，僅2個月就從現勘到通過的典範案例。

翁章梁還說，此案是嘉義縣第1個通過「多元徵案」的案件，是縣內第5個創生案，多元徵案原本由民間團隊直接向中央提案，不透過縣市政府，但縣府綜合規劃處結合國發會地方創生南區輔導中心，首創全國各縣市最完整的輔導機制，由縣府、鄉公所共同協助，而有很好收獲。

嘉縣府綜規處長郭凱迪指出，此次計畫有長義閣掌中劇團、東五洲掌中劇團、葫蘆軒戲劇工作室、嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會、陽光鵪鶉牧場（科盈食品有限公司）、有你有我友米友田（明天會更好股份有限公司）參與，串連溪口特色藝文及農產品產業。

計畫發起人黃錦章感謝翁縣長、綜規處推動溪口「溪計畫」，3年來溪計畫累積的能量，成為當地創生行動的基礎，他說，未來會持續串聯建構布袋戲產業鏈，搭配優質稻米、鵪鶉蛋為溪口創造產業發展的機會。