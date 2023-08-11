《路透社》專題報導，中國大陸暢銷電動車製造商比亞迪 （BYD）的愛國號召迅速在網絡上引起熱議，呼籲業界團結一心，在本週三（9）的一個活動上慶祝了一個生產里程碑——500萬輛，並慶祝更大的目標：中國大陸作為全球汽車製造強國的崛起。這番話語不僅受到讚揚，卻也同時引來競爭對手的譴責。

據《路透社》11日報導，比亞迪董事長王傳福在活動上表示：「我相信中國大陸品牌的時代已經到來。」他站在12家主要中國大陸汽車製造商商標前表示：「對於14億中國大陸人民來說，在全球看到國內品牌走向國際化是一種情感上的需求。」並且談到，中國大陸新能源汽車全球佔比來到第一名，超過60%在中國大陸生產、63%電池在陸生產供應，為新能源汽車強國，並上看全球市占70%。

比亞迪是特斯拉（Tesla）在全球電動車銷售競爭中最大的競爭對手，所以這一號召引起了廣泛的讚譽，並揭示了中國大陸汽車製造商國內競爭激烈，並在海外尋求增長。目前中國大陸汽車製造商正處於一場由特斯拉於今年1月份發起的激烈價格戰中廝殺，目前看來並無緩解的跡象。他們還都在同一個全球市場上競爭，他們面臨著海外消費者的猜疑，有時還會遇到外國法規障礙。

在本週三的活動上，比亞迪發布了一段影片，紀念從1956年國有汽車製造商一汽集團到過去十年間的商用電動車初創企業小鵬汽車、蔚來和理想汽車等10幾家競爭對手的成立。

影片展示了歷史畫面、壯麗的風景和汽車被裝載運往海外的場景。「我們的故事各不相同，但同樣朝著相同的方向前進，」旁白說道。他又提到海外市場時表示：「你和我之間沒有區別。」

影片號召中國大陸汽車製造商「拆除舊傳奇，創造新的世界一流品牌」為結束，口號為「中國大陸汽車」。這段影片在中國社交媒體上迅速走紅。

比亞迪的競爭對手的高管們紛紛發表了感謝的言辭。蔚來汽車的執行長李斌在微博上說：「我為中國的汽車行業感到自豪！我們應該向比亞迪的成功學習。」

理想汽車的執行長李想轉發了比亞迪的影片並且表示：「向比亞迪致敬！讓我們為新能源時代的每一位參與者豎起大拇指！」

蔚來汽車執行長李斌也表示祝賀。（翻攝自李斌微博）

其他汽車製造商則警告，這樣的愛國信息可能會對中國大陸品牌在海外招來監管風險，包括在歐洲，中國大陸電動汽車的出口可能面臨反傾銷審查。

長城汽車的高級主管反駁稱，中國汽車製造商應該接受「競爭的現實」。

長城汽車的技術長王遠力今天（11）在他的社交媒體微博帳戶上發布了一條信息，遠力通過個人微博表達看法，稱中國汽車企業必須直面競爭的現實，「如果只是口頭上強調在一起，那一定是嘴上蜜糖，內心砒霜，那還不如先打一架再在一起吧」。

今年5月，長城汽車表示，已向中國監管機構舉報了比亞迪，稱2款暢銷的混合動力車型未達到排放標準。比亞迪否認了這一指控，並表示可能會採取法律行動。

比亞迪在中國新能源市場，包括插電式混合動力車和電動汽車，在前七個月中將其市場份額從去年同期的29％提升至37％，擴大了領先優勢。它還在總銷售量方面超越了長期銷售領導者大眾（福斯汽車集團）品牌。