世界客家博覽會舉辦，桃園市長張善政10日接待桃園締盟城市訪問團並舉行歡迎晚宴。張善政與澳大利亞昆士蘭州洛根市長達倫·鮑爾(Darren Power)等4國6個城市代表討論未來交流計畫，期待恢復疫情前互動熱度，共同為城市外交再添新章。

張善政說，市府舉辦首屆「世界客家博覽會」，邀請締盟城市共襄盛舉，希望藉由此次活動加深彼此認識，創造更多交流機會。他說，此次來訪的締盟城市都與桃園有長久的交流歷史，有的甚至擁有近30年的情誼，當時簽約的市長雖已不在任，但現任市長之間將創造更多不同面向的交流，期望將雙方友誼轉變為人與人之間的實際互動，針對城市治理經驗進行實質交流，共同為市民福祉努力。

各城市代表除感謝張善政盛情邀請出席 「2023世界客家博覽會」，也向張善政介紹雙方城市過往交流及討論拓展未來合作計畫，並約定未來回訪。

桃園市政府於今年8月11日至10月15日舉辦「2023世界客家博覽會」，邀請6個締盟城市及新加坡商務辦事處等11個駐處參加開幕式典禮並參觀主展區世界館及台灣館展區。此次活動運用AI科技加深五感體驗，並邀集14縣市共同策展，帶領外國人士認識台灣多元文化。

祕書處長許淑真表示，此為疫情之後首次與締盟城市實體交流，訪台期間安排參加本市重大市政建設，包括橫山書法藝術館、地景藝術節及大溪木藝生態博物館等，訪團此行對桃園有更多認識，雙方對未來交流也有更具體規畫，桃園城市外交之路將持續向前。此外，友好城市千葉縣銚子市跳躍太鼓團及韓國龜尾韓斗禮園藝術團也受邀於世客博期間演出，兩個表演團體都是當地獨具色的傳統藝能，將於8月11至13日在世客博天光舞台進行演出，歡迎市民朋友踴躍前往觀賞。

此次締盟城市訪團成員包括，澳大利亞昆士蘭州洛根市長達倫·鮑爾(Darren Power)、日本千葉縣成田市長小泉一成、美國喬治亞州富頓郡主席Robb Pitts、日本千葉縣銚子市長越川信一、日本千葉縣議會議員信田光保、日本千葉縣綜合企劃部地域創生擔當部長三神彰、南韓龜尾市經濟產業局局長劉京淑、日本香川縣總務部知事公室國際課課長菊地達治、澳大利亞昆士蘭州洛根市經濟及永續局長David Hansen及日本千葉縣銚子市國際交流副理事長梅津佳弘等人。