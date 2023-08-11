世豐電力公司在花蓮縣卓溪鄉豐坪溪設置第一及第二攔河堰，分別蓄積引流溪水至第一及第二電廠，但施工未如期完成，經濟部今年2月22日處分同意展延工作許可證，經部落族人提告，台北高等行政法院認定，原處分無立即執行的公益可言，行政爭訟終結確定前，裁定停止執行。

世豐電力公司在花蓮縣卓溪鄉進行「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」，規劃在花蓮縣卓溪鄉豐坪溪設置第一及第二攔河堰，分別蓄積引流溪水至第一及第二電廠。

開發計畫在1999年8月經行政院環境保護署有條件通過環境影響評估後，經濟部先後核發籌備創設許可及電業設置發電設備工作許可證，准予施工，但因施工未如期完成，世豐電力陸續申請展延工作許可證，經濟部也都同意，最近一次是2020年12月31日同意展延工作許可證有效期限。

山里部落、太平部落及其部落族人不服經濟部在2020年12月31日同意展延工作許可證的處分，提起訴願， 行政院訴願決定認為，開發計畫未依原住民族基本法進行諮商同意程序，撤銷經濟部同意展延工作許可證的處分。

世豐電力依訴願決定在去年8月4日函請花蓮縣卓溪鄉公所辦理部落諮商同意程序，卓溪鄉公所認定開發計畫的關係部落有山里、中興、中平、古村、三笠山及太平部落等6部落，6部落中，除太平部落會議決議不同意世豐電力公司取得工作許可外，其餘部落會議均決議同意。

經濟部認為決議結果已符合相關規定，今年2月22日作成處分同意展延工作許可證至2023年12月31日，山里部落賽德克族人及太平部落布農族人部分人士不服，提起訴願請求撤銷原處分，並聲請停止執行，就聲請停止執行部分，行政院不予同意，於是向法院聲請原處分停止執行。

台北高等行政法院認為，卓溪鄉公所就開發計畫之關係部落的認定，合法性顯有疑義，且開發計畫未獲得6部落的一致同意，難認已完成諮商同意程序，原處分的合法性顯有疑義且無立即執行的公益可言，符合停止執行的要件，裁定停止執行。