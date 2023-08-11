2050年淨零碳排目標，電動車將是未來新車市場的主流；產險公會表示，電動車車價、車輛零件、維修方式皆與一般油車不同，損失幅度較一般傳統油車為高，未來朝向將電動車獨立出來，產險公會汽車險委員會已於7月底成立專案小組，要研擬電動車「專屬保單」，新式保單最快明年出爐。

產險公會表示，要先將保險條款擬定出來，專案小組預計每個月開會一次，年底將條款研擬出來，再送保險局審核，最難的是訂定費率，由於損失資料還要蒐集更多資訊，預計專屬保單最快明年問世。專案小組成員由富邦、國泰世紀、泰安、新安東京、南山、和泰產險所組成。

產險公會理事長李松季表示，將從條款、費率、從人因素三大面向，研擬設計出電動車的專屬保單；根據統計，目前國內有10萬輛電動車，有承保車體損失險的約2.6萬輛，目前中國大陸已將電動車從車險中獨立出來，將參考大陸作法，也會參考先進國家將充電樁以附加條款方式，讓車主能彈性增添保障。

由於產險業去年遭逢防疫保單波及，部分產險公司董事長、總經理退休或去職，產險公會也於今補選理監事，補選結果出爐，第一保總經理陳信坤當選理事，兆豐產總經理翁英豪及和泰產總經理顏思齊當選監事。