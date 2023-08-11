央行表示，今年7月日平均準備貨幣年增率為6.37％，較上月4.79％上升1.58個百分點；若觀察前七月日平均準備貨幣平均年增率為5.78％，仍則較去年同期10.14％為低，主要是前年基期較低所致。所謂準備貨幣，又稱貨幣基數或強力貨幣，準備貨幣由銀行、信合社、農漁會、郵局等存款貨幣機構的準備金，以及民眾持有的通貨所構成。

央行官員分析，7月雖有公債發行、國庫向銀行借款、稅款繳庫等緊縮因素；但受公債還本付息、國庫券還本、發放各項補助款與統籌分配款及央行定存單淨發行減少等寬鬆因素影響，導致日平均準備貨幣金額較上月呈現上升。

官員說明，準備貨幣是央行的貨幣性負債，為央行貨幣供給的基礎；至於準備貨幣的變動，會直接影響存款貨幣機構的可用資金，經過一段時間後，對貨幣供給產生倍數擴張或收縮的效果。

對於7月準備貨幣衝上史上次高，官員指出，前三年因疫情延長報稅，稅款在7月才繳庫，而今年則在6月9日就統一繳庫，反映季節性現象，今年7月稅款繳庫較去年減少，加上7月還有股利發放資金需求上揚，使準備貨幣金額拉高。

觀察今年以來準備貨幣變化，1月因農曆春節資金需求倍增，準備貨幣金額衝上6兆1,422億元，首度突破6兆元大關，且創下史上最高，2月以來一路維持在6兆元以上。

央行統計，7月日平均準備貨幣金額減少357億元。其中，流通在央行外通貨（通貨發行額扣除央行庫存現金）92億元，金融機構存放央行準備金則增加449億元。