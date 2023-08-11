巴倫月（左起）、粼粼、Lyco、Bido、力安、麻由。（羅永銘攝）

選秀節目《未來少女》的選手們將登上FUN式音樂節舞台，今（11日）粼粼、Bido、麻由、巴倫月、力安、Lyco搶先與大家見面，6位少女在台上蹦蹦跳跳，青春無敵，即使下大雨，仍吸引不少冒雨的粉絲圍觀，令她們開心不已。由於昨晚錄影到凌晨，會不會體力無法負荷？Lyco笑說：「上工的時候不曉得為什麼突然就會有精神。」

6位美少女分別在各團擔任要角，「紫月光PURPLE CRUSH」的Lyco被稱是定心丸，她說有時練舞練唱太久，練到ㄎㄧㄤ掉，就會跟隊友們喊話「我們一定可以，要撐下去才能趕快回家休息」，所以才會有這稱號。

「日光之橙SUNNY PARFUM」的藤井麻由是前AKB48 Team TP成員，舞台經驗較豐富，經常熱心提醒大家要準備什麼東西，笑說：「所以大家都叫我『姊姊媽媽』。」

巴倫月說在「緋紅魅影CRIMZON」裡是「垃圾擔當」，都會幫大家收拾垃圾。24歲的她來自蒙古，之前在台灣上課全部是英文，所以中文沒那麼好，因參與節目的關係，現在中文進步神速。