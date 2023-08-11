北部1名30多歲女子到室內游泳池戲水，感染福氏內格里阿米巴腦膜腦炎（俗稱「食腦變形蟲」）死亡，引發民眾恐慌。對此台北市與新北市都抽查行政區游泳池，南投縣衛生局則是原本就有定期檢測轄內22家溫泉飯店業者與游泳池水池，目前8月份已經檢測6家，游泳池含氯量都符合標準，微生物檢測結果最快14日出爐。

南投縣衛生局副處長陳淑怡表示，南投縣境內共有22家游泳池或溫泉飯店業者，其中9家溫泉飯店與13家學校或自營游泳池，該局每月都定期會檢測縣內溫泉與游泳池業者總生菌數與大腸桿菌數，另游泳池還會當場檢測氯含量，以該處8月份到昨天為止共抽驗6家業者，目前氯含量都符合標準，至於微生物因檢測時間要2周，最快樣本要等到8月14日後才會陸續出爐。

對於這次台北發生食腦變形蟲致死事件，經查該游泳池氯含量不足，陳淑怡表示，通常游泳池業者會天天自己檢驗氯含量進行自主管理，對於發生該事件，該處也會督促游泳池業者做好自主管理，該處也會加強抽驗，確保使用者安全。

疾管署指出，1名北部的30多歲女子感染福氏內格里阿米巴腦膜腦炎（俗稱「食腦變形蟲」）死亡，該名女子近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩，今年7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。

依疾管署監測資料顯示，1965年在澳洲發現首例人類感染食腦變形蟲病例，國際間近5年於巴基斯坦（信德省）及美國持續有零星個案，巴基斯坦每年約10例，而美國每年約5例，以7-8月為多，美國自1962年至2022累計157例，去（2022）年泰國及今年印度亦曾有零星感染案例；我國則曾於2011年確診1例因接觸溫泉水感染福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例。