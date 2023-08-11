四川省雅安市一處知名景點魚鱗壩因景觀特別，吸引不少遊客前來遊玩賞景拍照，官方甚至宣傳魚鱗壩不只有休閒遊玩功能，還有防洪排澇功能。不料一場突如其來的洪水將現場11名遊客沖入河中，最後有7名遊喪命、4人獲救。現場遊客懷疑，水勢突如口其來，可能是上游洩洪未事先通知示警才釀成慘劇，目前相關單位正在進行調查。

據《川觀新聞》報導，魚鱗壩數個月前才建造完成，它位於一條溪流上，以一層層魚鱗狀的壩體吸引來不少遊客觀賞，此後更成為四川雅安的知名網紅打卡地點。

魚鱗壩項目是施工現場業主表示，該項目利用名山河流域的天然涇流打造，不僅能讓群眾休閑遊玩，還能滿足名山河防洪、排澇需求。

不料本月9月這魚鱗壩發生一起事故，有不少遊客在壩上賞景拍照時突發大水，其中有11名遊客被沖走，經當地公安、消防等部門開展搜救，最後僅4人獲救，有7名遊客死亡。

大陸微博上的視頻顯示，被大水沖走的遊客包括一群中年大媽，她們在魚鱗壩上遊玩並擺姿勢拍合照，但壩上的上游隴西河溪水瞬間暴漲，位於壩上的遊客走避不及被沖入溪水中。現場民眾發現仍有數人被困在水中尖叫掙扎，但水勢過強不敢貿然下水施救，直到救難人員到場後救起數人，但仍有7人已經喪命。

對於魚鱗壩溪水為何會突然暴漲？是否是上游河流開閘放水導致此次慘劇發生？相關部門表示，上游洩洪是會向各單位分發通知的，不存在突然洩洪的情況。另外有當地網友指出，其實魚鱗壩的安全措施做得不完善，也沒有安全警示牌，只有村委會和水利部門的人員在勸阻民眾不要隨意下水。