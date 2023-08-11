經典國民零食乖乖推「中元限定系列」，祈求好保庇。(乖乖提供／李侑珊台北傳真)

一年一度的普渡即將到來，雖然供品五花八門，但其中最常見的莫屬於國民零食「乖乖」！除了諧音有運氣順遂的含義讓它成為普渡首選，講到乖乖的都市傳說，相信大家也都聽過工程師們以綠色乖乖放在機台邊，祈禱機台永遠乖乖的亮綠燈的故事吧？今年乖乖為了幫大家祈求好保庇，特別和破億人氣漫畫百鬼夜行誌跨界合作，以幽默有趣方式開箱這次限定商品，希望以乖乖配鬼王的雙重加持，帶來加倍的好運。

今年乖乖決定來點不一樣的，攜手《百鬼夜行誌》破億漫畫家阿慢，開箱兩款中元商品——你會好運袋＋香酥呼搭啦箱。有「台灣鬼王」之稱的漫畫家阿慢在漫畫平台連載，短篇恐怖作品《百鬼夜行誌》系列，至今總觀看數已突破一億次，另外也發行多本實體漫畫。這次他和乖乖聯手推出有趣的短篇漫畫，幽默呈現乖乖的都市傳說：不乖的電腦，就讓乖乖來解決！除了想透過筆下人物帶大家用另一個角度認識普渡文化，全新跨界合作也再次迸出零食圈的新火花。

看完了漫畫還不夠！聽見大多數民眾的心聲「乖乖到底該準備多少、怎麼拜才對？」這次乖乖直接貼心幫大家準備多種組合，包括：超級順利箱、福氣滿分箱、香酥呼搭啦箱香魚、乖乖5告讚箱、你會好運袋椰子、家家好運袋椰子、乖乖福祭箱椰子….等。

今年乖乖特別推出的「你會好運袋」，除了乖乖餅體直接變大顆外，每包還附贈乖乖磁鐵，讓小時候在餅乾袋裡拿到玩具的回憶完全湧現外，整組放在主機上更絕對是乖乖的啦！另外也有適合整箱拿來拜拜、象徵一年順利5告讚的「乖乖5告讚箱」、祈求每戶人家順利的「家家好運袋」和整年平安好運的「超級順利箱」，搭配貼心插香孔設計能避免汙染食材、破壞包裝，完全是公司行號的普渡首選。最後還有超特別的全聯獨家「香酥脆呼搭啦」，超澎湃組合還可同時擁有奔騰有氣的「啤酒杯」，祈求大家下半年平安大順利、財運強強滾。

中元普渡有了乖乖和鬼王聯手出擊，絕對能在相互加持下，集氣帶來加倍的好運，照著準備起來！

販售品項／通路整理：

1.超級順利箱 乖乖玉米脆條 - 奶油椰子 (52gx6包)＞7-11販售

2.福氣滿分箱 乖乖玉米脆條 - 奶油椰子 (52gx6包)＞全家、OK、萊爾富、博客來販售

3.你會好運袋 大乖乖玉米脆條 - 奶油椰子 (65gx3包)＋ 造型磁鐵一只＞7-11販售

4.乖乖5告讚箱 乖乖玉米脆條 - 五香 (52gx6包) ＞OK，MOMO、全聯、PCHOME、博客來販售

5.香酥呼搭啦箱 香酥脆香魚(60gx6)＋ 啤酒杯 x1＞全聯販售

6. 家家好運袋 大乖乖玉米脆條 - 奶油椰子 (65gx3包)＞家樂福、大潤發、愛買販售